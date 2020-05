Vietnam: coronavirus, governo revoca restrizioni a sistema trasporti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha intrapreso un graduale allentamento delle misure di distanziamento sociale in vigore nelle principali aree urbane del paese, dopo che per giorni le autorità sanitarie vietnamite non hanno notificato alcun nuovo caso di contagio da coronavirus. Il primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, ha dichiarato ieri, 20 aprile, che l’allentamento delle misure precauzionali avverrà “passo dopo passo”, e sarà accompagnato da “controlli adeguati” per evitare una nuova accelerazione dei contagi. Il premier ha dichiarato che le municipalità dovranno continuare ad attenersi alla campagna di distanziamento sociale sino a domani, 22 aprile, quando il governo ha illustrato nuove direttive. La campagna di distanziamento sociale di 15 giorni annunciata dal Vietnam il primo aprile scorso è già stata prorogata di una settimana ad Hanoi, Ho Chi Minh City e 10 altre importanti aree urbane del paese, giudicate più esposte al rischio di propagazione del virus. (segue) (Fim)