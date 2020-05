Vietnam: coronavirus, governo revoca restrizioni a sistema trasporti pubblici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di bambini, adolescenti e giovani studenti sono tornati il 4 maggio a frequentare le scuole e le università in Vietnam, dopo che le autorità hanno allentato le misure restrittive imposte per contenere la pandemia di coronavirus. La decisione è stata assunta alla fine di aprile dopo che per 17 giorni consecutivi non sono stati registrati nuovi casi di contagio. In Vietnam sono circa 22 milioni gli alunni e gli studenti di scuole e università. Nel paese ufficialmente sono stati individuati 271 casi di contagio, con 219 pazienti già guariti dal Covid-19. Non è stato invece registrato alcun decesso. (Fim)