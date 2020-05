Usa: Biden sotto attacco dalla Sinistra per le presunte molestie sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di molestie e violenze sessuali mosse all’ex vicepresidente Joe Biden nel corso degli anni, e da ultimo da una sua ex collaboratrice, Tara Reade, hanno messo in difficoltà il candidato di fatto del Partito democratico alla presidenza Usa, che deve fare i conti con le critiche sempre più rumorose provenienti dalla Sinistra del suo partito, e in particolare dagli attivisti democratici più giovani, dove ha fatto presa la linea, più volte sposata dai Democratici, di “credere sempre alle vittime” delle presunte violenze sessuali. Lo scrive “Politico”, che cita una serie di attiviste impegnate attivamente in favore dell’elezione di Biden, ma scosse dalle accuse a suo carico, che pure l’ex vicepresidente ha respinto con forza lo scorso fine settimana. Ad oggi più di sei candidati democratici per altrettanti seggi alla Camera e al Senato federali hanno dichiarato pubblicamente di credere all’accusatrice di Biden. Tra questi, “Politico” cita Jess Scarane, democratica del Delaware, che ha chiesto al Partito democratico di indagare sulla condotta dall’ex vice di Barack Obama. Come sottolinea il quotidiano, la vicenda delle presunte violenze sessuali ha nuovamente esposto la frattura generazionale interna al Partito democratico, che contrappone all’establishment di orientamento moderato la nuova generazione di attivisti di sinistra, che hanno assunto in molti casi la guida degli indirizzi comunicativi del partito. (segue) (Nys)