Usa: Biden sotto attacco dalla Sinistra per le presunte molestie sessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden, candidato di fatto del Partito democratico alla presidenza Usa, deve far fronte alla rinnovata attenzione di media e opinione pubblica statunitensi per le accuse di molestie sessuale rivoltegli da diverse donne nell'arco degli ultimi anni. Le accuse avevano già messo in difficoltà Biden durante le prime fasi delle primarie del suo partito, costringendolo a scuse pubbliche per comportamenti che il diretto interessato aveva attribuito a un carattere espansivo, espressione di una concezione ormai datata delle interazioni sociali e interpersonali. Nelle ultime settimane, però, su Biden sono tornate ad abbattersi accuse di molestia e violenza sessuale da parte di Tara Reade, una donna che ha lavorato per l’ex vicepresidente Usa nei primi anni Novanta, periodo cui risalirebbero le violenze. Intervistata dal “Wall Street Journal” il 3 maggio, Reade ha dichiarato di non essere ancora pronta a rispondere sugli schermi televisivi a una recente intervista di Biden, nella quale il politico democratico nega le accuse. (segue) (Nys)