Usa: Biden sotto attacco dalla Sinistra per le presunte molestie sessuali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reade aveva inizialmente concordato una intervista con “Fox News” proprio nella giornata di ieri, ma ha deciso di annullarla: a motivare l’esitazione della donna ci sarebbero anche minacce anonime rivolte a lei e alla sua figlia maggiore. “Sto cercando di digerire e processare tutto quanto. Risponderò a tempo debito”, ha dichiarato la donna al quotidiano Usa. Sul “New York Times”, frattanto, un editoriale esorta il Partito democratico a premunirsi, nel caso le accuse di Reade risultino credibili e circostanziate. Biden ha respinto le accuse di Reade venerdì, primo maggio, sia per iscritto, sia di fronte alle telecamere dell’emittente televisiva “Msnbc”. “Non è vero, lo dico in maniera inequivocabile. Non è mai accaduto”, ha detto l’esponente democratico in merito alle presunte violenze sessuali. (Nys)