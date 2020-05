Cina: coronavirus, due nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Commissione nazionale sanitaria cinese ha dichiarato che nessun nuovo caso di Covid-19 trasmesso a livello locale in Cina si è verificato nelle ultime 24 ore. Sono stati segnalati due casi importati, uno a Shanghai e l'altro nella provincia del Guangdong. Sempre ieri, sono stati segnalati due nuovi casi sospetti, entrambi importati a Shanghai. Non sono stati segnalati decessi correlati alla malattia, secondo la commissione. Complessivamente 46 persone sono state dimesse ieri dagli ospedali dopo il recupero, mentre il numero di casi gravi è diminuito a 23. Sempre ieri sono stati segnalati sei nuovi casi asintomatici, tutti domestici. Nessun caso è stato riclassificato come caso confermato, e 29 di questi, di cui sette dall'estero, sono stati dimessi dall'osservazione medica, secondo la commissione. 880 casi asintomatici, di cui 81 provenienti dall'estero, sono ancora sotto osservazione medica. Nessun nuovo caso di infezione da Covid-19 è stato segnalato nella provincia centrale cinese di Hubei, focolaio della pandemia, per 33 giorni consecutivi a partire dal 4 aprile. La provincia cont ancora 626 casi asintomatici sotto osservazione medica, dopo che sono segnalati sei nuovi casi e 13 sono stati rilasciati dalla quarantena nella giornata di ieri.