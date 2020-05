Corea del Sud: governo annuncia nuovi sussidi per i lavoratori danneggiati dalla crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato che lo Stato distribuirà 1.500 miliardi di won (1,2 miliardi di dollari) in sussidi ai lavoratori a tempo determinato che hanno perso l’impiego a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato oggi, 7 maggio, il ministro delle Finanze sudcoreane, Hong Nam-ki. L’iniziativa annunciata dal ministro è l’ultima tra quelle varate dal governo per sostenere il mercato occupazionale, duramente colpito dalle ricadute della crisi e che dovrà far fronte entro la fine dell’anno ad una probabile contrazione dell’economia. I lavoratori a tempo determinato o freelance che hanno perso il loro impiego potranno fare domanda per un contributo di 1,5 milioni di won ciascuno. Il governo stima che la platea dei potenziali beneficiari sia ci circa 930mila persone. Il governo del presidente Moon Jae-in ha promesso frattanto il lancio di un “New Deal coreano” per la creazione di posti di lavoro e il rilancio dell’economia al termine della crisi pandemica globale. (segue) (Git)