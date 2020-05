Corea del Sud: governo annuncia nuovi sussidi per i lavoratori danneggiati dalla crisi sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sudcoreano intende finanziarsi per un ulteriore importo pari a 4.600 miliardi di won (3,8 miliardi di dollari) da destinare a ulteriori aiuti economici per tutte le famiglie del paese. Lo ha annunciato il 28 aprile il ministro delle Finanze sudcoreano presentando le nuove iniziative dell’amministrazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. Il governo sudcoreano aveva inizialmente pianificato di escludere dal piano di aiuti economici il 30 per cento delle famiglie sudcoreane più abbienti, ma ha poi deciso di optare per un approccio universale come in altri paesi, ad esempio il Giappone. Hong ha spiegato che gran parte dei fondi destinati all’allargamento della platea dei beneficiari degli aiuti verranno ottenuti tramite l’emissione di debito sovrano. (segue) (Git)