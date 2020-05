Corea del Sud: governo annuncia nuovi sussidi per i lavoratori danneggiati dalla crisi sanitaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha annunciato che la sua amministrazione intende raddoppiare l’importo complessivo del pacchetto di aiuti finanziari alle imprese colpite dal coronavirus, portandolo a 100mila miliardi di won (80 miliardi di dollari). Moon ha anche annunciato l’istituzione di una serie di fondi speciali per stabilizzare i mercati azionario e obbligazionario del paese. Il presidente ha promesso che lo Stato farà da “argine poderoso” contro la crisi economica e finanziaria globale in arrivo, nel corso della seconda sessione del consiglio economico di emergenza convocata dal governo. “Nessuna azienda fallirà a causa di una mancanza temporanea di liquidità”, ha promesso Moon. L’amministrazione presidenziale ha già anticipato che la spesa fiscale giocherà un ruolo cruciale per garantire la crescita economica del paese nel 2021, ed ha già inserito un aumento della spesa nelle linee guida per il bilancio del prossimo anno. Le linee guida, approvate dal consiglio dei ministri sudcoreano, detteranno gli indirizzi generali del bilancio di previsione che il governo appronterà entro il prossimo 3 settembre. (segue) (Git)