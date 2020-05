Corea del Sud: governo annuncia nuovi sussidi per i lavoratori danneggiati dalla crisi sanitaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moon ha presentato pubblicamente un pacchetto di misure di soccorso per le piccole e medie imprese del paese dal valore complessivo di 50mila miliardi di won (39 miliardi di dollari), durante una “consiglio economico di emergenza” indetto dall’amministrazione presidenziale nel pieno della crisi pandemica globale. Il presidente sudcoreano ha spiegato che le misure di stimolo serviranno a tutelare le piccole e medie imprese, i titolari di piccoli esercizi commerciali e gli imprenditori dal rischio di bancarotta e ad alleviare lo stress finanziario che grava sugli attori economici minori in vista di una possibile recessione globale e delle difficoltà di accesso al credito. Il pacchetto di misure economiche include l’espansione del sostegno finanziario per le piccole imprese a 12mila miliardi di won, che consentirà a questa categoria di attori economici di accedere a finanziamenti ad un tasso agevolato dell’1,5 per cento da qualunque istituzione bancaria sudcoreana. Al consiglio economico hanno preso parte anche il ministro delle Finanze, Hong Nam-ki, e il governatore della Banca di Corea, Lee Ju-yeol. (segue) (Git)