Corea del Sud: governo annuncia nuovi sussidi per i lavoratori danneggiati dalla crisi sanitaria (6)

- L’economia della Corea del Sud ha subito una contrazione dell’1,4 per cento nel primo trimestre del 2020, per effetto delle ricadute della pandemia di coronavirus sulla produzione industriale, i consumi e l’occupazione. Il dato – il peggio registrato in quel paese dalla crisi finanziaria globale del 2008 – è stato pubblicato dalla Banca di Corea. Il dato è comunque superiore alle aspettative degli economisti consultati dall’agenzia di stampa “Yonhap”, che prevedevano in media una contrazione economica trimestrale dell’1,81 per cento. In termini assoluti, il prodotto interno lordo sudcoreano è cresciuto dell’1,3 per cento tra gennaio e marzo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I consumi privati hanno registrato una contrazione del 6,4 per cento su base trimestrale nel periodo in esame, il dato peggiore nel suo genere dal 1998. Le esportazioni hanno subito una contrazione del 2 per cento su base trimestrale, mentre gli investimenti in immobilizzazioni sono aumentati dello 0,2 per cento. La spesa pubblica è aumentata dello 0,9 per cento. (Git)