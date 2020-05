Cina: esportazioni in aumento dell'8,2 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Cina sono aumentate dell'8,2 per cento su base annua a 1.410 miliardi di yuan (circa 198,8 miliardi di dollari) nel mese di aprile, rispetto a un calo dell'11,4 per cento nel primo trimestre. Lo ha reso noto oggi l'Amministrazione generale delle dogane cinese. Le esportazioni cinesi di merci sono rimbalzate ad aprile, aggiungendo segnali che il commercio estero del paese si sta stabilizzando in un ulteriore contenimento della pandemia di coronavirus. Le importazioni sono diminuite del 10,2 per cento a 1.090 miliardi di yuan (153,6 miliardi di dollari) il mese scorso, con un surplus commerciale di 318,2 miliardi di yuan (44,8 miliardi di dollari). Il commercio estero di merci è sceso dello 0,7 per cento su base annua ad aprile a 2.500 miliardi di yuan (352,3 miliardi di dollari), restringendosi da un calo del 6,4 per cento nel primo trimestre. Nei primi quattro mesi, il commercio estero di beni ha totalizzato 9.070 miliardi di yuan, in calo del 4,9 per cento su base annua.(Cip)