Cina: prezzi suini vivi in calo del 3,5 per cento a fine aprile

- I prezzi dei suini vivi sono calati del 3,5 per cento a fine aprile rispetto ai 10 giorni precedenti, per effetto dell'entrata in vigore delle politiche del governo per aumentare la produzione di carne suina. Lo riferiscono i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Dall'anno scorso, il paese ha attuato una serie di politiche per incoraggiare la produzione di suini e stabilizzare i prezzi della carne di maiale, colpiti dalla peste suina africana e da altri fattori ciclici. Per attenuare l'impatto della pandemia di coronavirus, la Cina ha aumentato il sostegno finanziario, compresi sussidi e prestiti alle principali contee produttrici di carne suina per ripristinare la produzione. Dal 27 al 30 aprile, l'indice medio dei prezzi delle carni suine in 16 regioni a livello provinciale monitorato dal ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali cinese è arrivato a 42,52 yuan (6 dollari) per chilogrammo, in calo dell'1,2 per cento su base settimanale. (segue) (Cip)