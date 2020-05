Cina: prezzi suini vivi in calo del 3,5 per cento a fine aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha distribuito altre 7.942,21 tonnellate di carne di maiale congelata dalle sue riserve centrali per aumentare l'offerta di mercato e stabilizzare i prezzi prima della Festa del lavoro, che si è tenuta dal primo al 5 maggio. Per attenuare l'impatto del nuovo focolaio di coronavirus, la Cina ha aumentato il sostegno finanziario, inclusi sussidi e prestiti alle principali contee produttrici di suini per ripristinare la produzione. I dati di oggi hanno anche mostrato che delle 50 principali merci monitorate dal governo, inclusi tubi di acciaio senza saldatura, benzina, carbone, fertilizzanti e alcuni prodotti chimici, 36 hanno visto diminuire i loro prezzi durante il periodo, dieci hanno registrato prezzi più alti e quattro hanno visto i loro prezzi invariati. La lettura, pubblicata ogni 10 giorni, si basa su un sondaggio di quasi 1.700 grossisti e distributori in 24 regioni a livello provinciale. (Cip)