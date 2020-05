Usa: Washington lancia offensiva diplomatica per la riammissione di Taiwan al summit Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il governo democraticamente eletto di Taiwan ha il diritto di rappresentare l’Isola e i suoi abitanti sul palcoscenico globale. Lo ha dichiarato martedì, 5 maggio, la portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan, Joeanne Ou, rivolgendosi all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) affinché “si liberi” del controllo esercitato su di essa dalla Cina. L’esclusione di Taiwan dall’Oms, su pressione di Pechino, che ritiene l’Isola una provincia secessionista della Cina, è stata oggetto di durissime critiche da parte di Taipei, che accusa l’Organizzazione di aver creato una pericolosa falla nella mobilitazione globale contro la pandemia. Taiwan chiede di essere nuovamente ammesso nella veste di osservatore all’Assemblea mondiale della sanità, l’incontro dell’organo decisionale dell’Oms in programma questo mese. Fonti diplomatiche ritengono però che tale richiesta verrà bocciata su pressione della Cina. Steven Solomon, principale rappresentante legale dell’Oms, ha dichiarato ieri, 4 maggio, che l’Oms riconosce la Repubblica Popolare Cinese come “unico rappresentante legittimo della Cina”, in accordo con una politica in vigore all’Onu sin dal 1971. Secondo la portavoce Ou, però, la politica del 1971 ha risolto soltanto la questione della rappresentanza della Cina continentale, e non ha dato il diritto a Pechino di rappresentare Taiwan in sede internazionale. (segue) (Git)