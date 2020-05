Filippine: pil in calo dello 0,2 per cento nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (pil) delle Filippine ha subito una contrazione dello 0,2 per cento su base annua nel primo trimestre 2020, per effetto delle restrizioni agli spostamenti e del blocco di attività economiche conseguenza della pandemia di coronavirus. L’economia delle Filippine non scontava una contrazione dal quarto trimestre del 1998, un anno dopo la crisi finanziaria asiatica. I funzionari del paese avvertono però che le conseguenze più pesanti della crisi pandemica globale non hanno ancora investito il paese, e si paleseranno nell’arco dei prossimi sei mesi: è dunque probabile che il paese chiuderà il 2020 con un tasso di crescita economica assai contenuto. Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha imposto limiti agli spostamenti nel paese a fine gennaio, ed ha successivamente imposto un blocco alla maggior parte dell’isola di Luzon da metà del mese di marzo. Luzon, che ospita 57 milioni di filippini, rappresenta da sola oltre il 70 per cento dell’economia nazionale. Lo scorso 25 aprile il governatore della banca centrale filippina, Benjamin Diokno, ha dichiarato che il paese potrebbe agganciare una ripresa economica “a U” entro il quarto trimestre dell’anno in corso. (segue) (Fim)