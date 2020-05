Usa: dipartimento Istruzione annuncia nuove tutele per studenti accusati di molestie sessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Studenti e personale accademico avranno anche il diritto di ricorrere in appello alle decisioni disciplinari delle dirigenze scolastiche e universitarie, ad esempio in caso di espulsione. Secondo DeVos, le nuove regole sono frutto di anni di ricerca e confronto, con l'obiettivo di introdurre processi che siano equi nei confronti di tutte le parti coinvolte. Il presidente Donald Trump, il fronte politico conservatore e alcuni gruppi per i diritti civili hanno accolto positivamente le nuove norme, sottolineando il gran numero di casi di studenti accusati di violenze che non avevano mai commesso e ingiustamente sanzionati negli ultimi anni, sulla base della politica non scritta di “credere sempre alle vittime”. Contrari invece i Democratici, che promuovono tale approccio a tutti i livelli della vita pubblica, così come molti leader del settore dell’istruzione. (Nys)