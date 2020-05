© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove 120 postazioni di voto per i deputati saranno collocate in Transatlantico, dove saranno presenti anche segretari d’Aula aggiuntivi. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. I deputati che voteranno in Transatlantico potranno fare comunque gli interventi in Aula. (Rin)