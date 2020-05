Nord Macedonia: Spasovski, pronti a negoziati Ue secondo la nuova metodologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord è pronta ad avviare i negoziati di adesione con l'Unione europea secondo la nuova metodologia messa a punto da Bruxelles: lo ha detto oggi il premier ad interim macedone, Oliver Spasovski, nel corso del vertice sui Balcani occidentali tenuto in videoconferenza sotto l'egida della presidenza di turno Ue della Croazia. Spasovski ha partecipato al summit insieme al vicepremier con delega agli Affari europei, Bujar Osmani, e al ministro degli Esteri, Nikola Dimitrov. Nel corso della seduta plenaria Spasovski ha osservato che il vertice di Zagabria "arriva in un momento in cui l'Europa sta finalmente vedendo una riduzione della diffusione del coronavirus e un allentamento delle misure restrittive". Questa fase, ha aggiunto il premier macedone, consente di fare un primo bilancio sulle aspettative comuni per il futuro. "Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine ai nostri amici croati, ai leader delle istituzioni europee e ai leader degli Stati membri dell'Ue per l'opportunità di tenere questo vertice, anche se sotto forma di videoconferenza", ha dichiarato Spasovski. (Seb)