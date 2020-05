Balcani: summit Ue, solidarietà per crisi Covid-19 e sostegno a percorso integrazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordiamo di intensificare con maggiore determinazione e in modo più sistematico la nostra cooperazione sulle questioni fondamentali relative alla sicurezza, anche a livello operativo. I partner si impegnano a integrare tali sforzi mediante lo sviluppo di strumenti inclusivi per la cooperazione all'interno dei Balcani occidentali, attingendo, ove opportuno, agli strumenti e ai quadri dell'Ue". Inoltre, si sottolinea che la prevenzione e il contrasto del terrorismo e dell'estremismo, compresi il finanziamento, la radicalizzazione e il ritorno dei combattenti terroristi stranieri, richiedono particolare attenzione. "L'Ue e i partner dei Balcani occidentali riconoscono che il conseguimento di risultati nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata è essenziale per la trasformazione politica e socioeconomica della regione e per la sua stabilità e sicurezza, che sono nell'interesse dei loro cittadini. In questi ambiti occorrono maggiori sforzi e solidi risultati, che si basino sugli importanti successi ottenuti tramite le attività finanziate a titolo dell'Ipa", si legge. In collaborazione con l'Ue e fra di loro, i partner dei Balcani occidentali continueranno ad adottare iniziative risolute contro la tratta di esseri umani, la coltivazione di sostanze stupefacenti e il traffico di esseri umani e droga. Per i leader, la lotta contro il traffico illecito di armi costituisce "un ottimo esempio di come possiamo aumentare la nostra sicurezza quando lavoriamo insieme per un obiettivo comune". (segue) (Beb)