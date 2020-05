Usa: riapre la catena Gap e metterà in vendita anche le mascherine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come altri rivenditori, Gap ha chiuso i suoi negozi a marzo e ha messo in cassa integrazione la maggior parte dei suoi lavoratori poiché i governi statali e locali hanno ordinato la chiusura di aziende non essenziali e chiesto alla gente di chiudersi in casa durante la pandemia di coronavirus. Gap, che gestisce oltre 3.300 negozi a livello globale, era alle prese con vendite in calo quest'anno già prima della pandemia. I negozi riaperti di Gap avranno pareti in plexiglass davanti ai registri e altre misure sanitarie, tra cui frequenti pulizie e indicazioni per garantire che gli acquirenti seguano le regole di allontanamento sociale. Ogni posizione avrà un tavolo all'ingresso con disinfettante per le mani. (Nys)