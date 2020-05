Israele: nuovo governo coalizione giurerà il prossimo 13 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di emergenza guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e frutto dell’accordo con il leader del partito Israel Resilience Benny Gantz presterà giuramento il prossimo 13 maggio. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”, citando una dichiarazione congiunta del partito Likud e di Israel Resilience. Il governo giurerà con il quadro legislativo messo in atto per consentire la rotazione Netanyahu-Gantz alla carica di primo ministro. L'annuncio ha seguito una nuova, sorprendente svolta nella politica israeliana, dove oggi durante la riunione del parlamento, l'opposizione ha presentato migliaia di emendamenti alla legislazione che consente la rotazione dei due premier nel tentativo di far saltare l’accordo, per poi ritirarli. (segue) (Res)