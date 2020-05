Coronavirus: New York, 64 casi di bambini con malattie potenzialmente correlate a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento sanitario dello Stato di New York ha pubblicato una nota per gli operatori sanitari su una malattia che colpisce i bambini che è probabilmente correlata al Covid-19. Lo riporta l'emittente "Abc". A partire da martedì, New York ha avuto 64 potenziali casi di ciò che lo stato chiama Sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica associata al Covid-19. "Per fortuna la maggior parte dei bambini con Covid-19 presenta solo lievi sintomi, ma in alcuni può svilupparsi una pericolosa sindrome infiammatoria", ha dichiarato Howard Zucker, commissario del dipartimento della Salute dello Stato di New York. "Nel Regno Unito è stato riportato anche un possibile collegamento tra Covid-19 pediatrico e gravi malattie infiammatorie", hanno detto i funzionari della sanità di New York. "La sindrome infiammatoria ha caratteristiche che si sovrappongono alla malattia di Kawasaki e alla sindrome da shock tossico e possono verificarsi giorni o settimane dopo la malattia acuta di Covid-19. Può includere febbre persistente, sintomi addominali, eruzione cutanea e persino sintomi cardiovascolari che richiedono terapia intensiva". (Nys)