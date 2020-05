Venezuela: Maduro, altri 4 arresti per presunto coinvolgimento in operazione "Gedeon" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ultimo, durante una sessione virtuale dell’Assembla nazionale tenuta ieri, il presidente dell’Assemblea nazionale ha accusato il governo di Nicolas Maduro di essere al corrente dell’operazione “Gedeon” e di avere atteso scientemente per “massacrare” i suoi componenti. “Un portavoce del regime ha dichiarato a un media internazionale di essere al corrente e di avere aspettato per massacrarli. Nicolas Maduro tu sei il responsabile, sapevate dell’operazione, li avete infiltrati e aspettati per massacrarli”, ha detto Guaidò, ribadendo di non avere alcuna relazione con la società Usa SilverCorp, il cui fondatore Jordan Goudreau ha rivendicato in un video la paternità dell’operazione di tentata invasione denunciata da Maduro. (segue) (Brb)