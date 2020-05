Balcani: summit Ue, solidarietà per crisi Covid-19 e sostegno a percorso integrazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue appoggia "pienamente" l'impegno dei partner dei Balcani occidentali a favore di una cooperazione regionale inclusiva e del rafforzamento delle relazioni di buon vicinato, anche con gli Stati membri dell'Ue. "L'attuazione degli accordi bilaterali in buona fede e con risultati concreti, compresi l'accordo di Prespa con la Grecia e il trattato sulle relazioni di buon vicinato con la Bulgaria, rimane importante a tale riguardo. Occorre dedicare ulteriori e decisivi sforzi alla riconciliazione e alla stabilità regionale, nonché al raggiungimento e all'attuazione di soluzioni definitive, inclusive e vincolanti per le questioni e le controversie bilaterali dei partner che sono radicate nel passato, in linea con il diritto internazionale e con i principi consolidati, compreso l'accordo sulle questioni di successione", si legge ancora. "Accogliamo con favore la recente nomina del rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali", continua la dichiarazione. Per i leader, la stretta cooperazione dei Balcani occidentali nel quadro delle strutture regionali esistenti si è dimostrata preziosa nell'affrontare la crisi Covid-19 e l'Ue continuerà a sostenere tale cooperazione regionale inclusiva ed esorta i leader dei Balcani occidentali a sfruttare pienamente il potenziale della cooperazione regionale per facilitare la ripresa economica dopo la crisi. "Ciò richiede un forte impegno da parte dell'intera regione a continuare ad approfondire l'integrazione economica regionale, basandosi sulle norme e sugli standard dell'Ue e quindi avvicinando la regione e le sue imprese al mercato interno dell'Ue. Lo sviluppo di questa dimensione, anche attraverso lo spazio economico regionale, può contribuire a rendere la regione più attraente per gli investimenti". (segue) (Beb)