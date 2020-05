Roma: Raggi, riqualificata strada Lungotevere di San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada sul Lungotevere di San Paolo, a sud di Roma, è stata riqualificata. "Ancora un intervento molto importante per le infrastrutture della nostra città. Il programma 'strade nuove' va avanti per riqualificare ogni giorno le principali vie di Roma", scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi, pubblicando alcune foto dell'intervento. "Oggi voglio mostrarvi l’intervento realizzato sul Lungotevere di San Paolo, a sud della città. Si tratta di una strada che consente un collegamento agevole tra via Ostiense e piazzale Tommaso Edison nei pressi del ponte Guglielmo Marconi. Non abbiamo solo ricoperto le buche: il manto stradale - spiega Raggi - è stato riqualificato completamente grazie a un lavoro accurato. In via preventiva abbiamo pulito anche caditoie e tombini per evitare che durante le piogge si verifichino allagamenti. A completamento dell’intervento, coordinato dal Dipartimento lavori pubblici, è stato effettuato un restyling della segnaletica stradale ormai assente. La manutenzione costante delle strade, dei ponti o delle gallerie è fondamentale per garantire - conclude il sindaco - maggiore sicurezza ai cittadini e rappresenta un investimento strategico per il futuro di Roma". (Rer)