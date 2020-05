Paesi Bassi: coronavirus, premier Rutte annuncia allentamento delle misure restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla prossima settimana nei Paesi Bassi le scuole elementari riapriranno: le classi saranno divise e si effettuerà una rotazione delle presenze per garantire un maggiore distanziamento fra i bambini. Anche le scuole superiori riapriranno a giugno, seguite da campeggi e parchi turistici. Saloni di bellezza e parrucchieri potranno anche riaprire per i soli clienti che prendono appuntamenti e saranno consentite attività sportive senza contatto all'aperto come per esempio il tennis, ha riferito il governo in una nota. Cinema, ristoranti e bar potranno riaprire per una capienza massima di 30 persone, ma solo se sarà possibile mantenere una distanza di 1,5 metri fra i singoli clienti. Il trasporto pubblico riprenderà gli orari regolari dal primo giugno, ma con una capienza ridotta dei posti disponibili per consentire il distanziamento sociale. “Le maschere per il viso saranno obbligatorie sui mezzi pubblici”, ha affermato il premier olandese. Il numero di casi confermati di coronavirus nei Paesi Bassi è aumentato di 232 oggi, attestandosi a quota 41.319, con 36 nuovi decessi per un totale di 5.204, stando a quanto riferito dall’Istituto nazionale di sanità nel suo bollettino quotidiano. (Beb)