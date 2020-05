Usa: Venezuela, lo statunitense arrestato ammette il tentativo di rapimento di Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel video, Denman dice che lui e Berry sono stati assunti da Jordan Goudreau, un veterano militare statunitense che guida una società di sicurezza con sede in Florida, chiamata Silvercorp, per addestrare circa 50 venezuelani in Colombia a gennaio per l'operazione. Goudreau ha fornito le attrezzature al gruppo, ha affermato Denman. Altre otto persone coinvolte nella stessa operazione sono state uccise domenica nello stato di La Guaira, vicino a Caracas, ha detto il governo di Maduro. Maduro ha affermato che la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti, attraverso i cartelli della droga, era la "parte operativa e logistica di questa cospirazione". La Dea ha respinto con forza le accuse. (Nys)