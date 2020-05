Usa: Cuomo, abbiamo superato il picco dei contagi, ma sono in aumento altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di New York ha superato il momento peggiore della pandemia di coronavirus. A dirlo è il governatore, Andrew Cuomo, in una conferenza stampa oggi. Cuomo ha spiegato che il suo Stato sembra aver "girato l'angolo" nel gestire il suo focolaio di coronavirus, ma ha avvertito che i contagi sono ancora in aumento per il resto del Paese. Lo riporta il sito "Axios". Come altri epicentri della pandemia, New York, ha registrato una riduzione del tasso di ospedalizzazione giornaliero, dei decessi e di nuovi casi. Ma fa da contraltare il crescente numero di infezioni in tutto il Paese, ha detto Cuomo. "Guarda cosa sta succedendo a New York. Sì, la nostra curva si sta abbassando. Il nostro numero di casi sta diminuendo. Abbiamo girato l'angolo e stiamo calando. Togli New York dai numeri nazionali, e i numeri per il resto della nazione stanno salendo. Questo conferma che qui a New York stiamo facendo bene, ci dice di seguire la scienza, seguire i dati. Mettere da parte la politica e l'emotività. Quello che stiamo facendo sta dando risultati". In questo momento nello Stato di New York si contano oltre 25 mila morti su oltre 330 mila contagi, più di qualunque altro Stato del Paese. (Nys)