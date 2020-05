Coronavirus: Trump mette il veto a risoluzione che cerca di prevenire attacco all'Iran (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal maggio dello scorso anno, l'Iran ha gradualmente ripristinato ridotto la sua ottemperanza all’accordo sul nucleare a seguito dell’uscita degli Stati Uniti, affermando di voler comunque mantenere in vita l’intesa e di ritornare sui suoi passi se gli altri firmatari adempiranno ai loro obblighi. In queste settimane, l’amministrazione guidata dal presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato in più occasioni che utilizzerà tutti i suoi strumenti nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per raggiungere l’obiettivo di estendere l’embargo sulle armi nei confronti dell’Iran. Tuttavia, si ritiene che una simile risoluzione troverà il veto di Russia e Cina. (Nys)