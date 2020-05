Coronavirus: Usa, più di 73 mila i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno 1.223.468 casi di coronavirus negli Stati Uniti e almeno 73.039 persone sono morte, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Nelle ultime 24 negli Stati Uniti si contano 19.117 nuovi contagi e 1.975 decessi. Il dipartimento di polizia di New York ha annunciato altri tre decessi dovuti al Covid-19, portando il bilancio delle vittime del dipartimento a 41. I contagi in tutto il Paese - di gran lunga il più colpito dalla pandemia al mondo - sono in forte aumento negli Stati del Midwest, nonostante stiano avviando le operazioni di riapertura graduale delle attività. (Nys)