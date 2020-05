Usa: Casa Bianca, "delusione" e "frustrazione" nei rapporti con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo ha dichiarato domenica in un'intervista con "Abc" che ci sono state "enormi prove" che Covid-19 sia nato in un laboratorio nella città cinese di Wuhan, dove l'epidemia è stata rilevata per la prima volta lo scorso dicembre. Non ha fornito dettagli a supporto del reclamo. Un tabloid nazionalista controllato dal Partito Comunista Cinese, "Global Times", ha respinto le dichiarazioni dell'amministrazione Trump secondo cui il nuovo coronavirus ha avuto origine da un laboratorio, mentre la guerra verbale sulla pandemia tra Washington e Pechino si intensifica. (Nys)