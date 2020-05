Usa: il Pentagono potrebbe dire a nuove reclute che hanno avuto il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono sta prendendo in considerazione il divieto di arruolare nuove reclute che sono state ricoverate in ospedale per coronavirus, a meno che non ottengano una deroga dal servizio con il quale desiderano arruolarsi. Lo riporta l'emittente "Cnn". La decisione potrebbe essere messa in atto a causa della scarsa conoscenza degli effetti a lungo termine del virus, e per il timore che potenziali reclute che sono state ricoverate in ospedale possano aver bisogno di ulteriori valutazioni mediche.La nuova politica è in fase di definizione per stabilire restrizioni mediche per le reclute che potrebbero essere risultate positive al test o essere state trattate per il virus. Le deroghe mediche del dipartimento della Difesa sono richieste per un'ampia varietà di condizioni mediche, che vanno dalle malattie cardiache alla perdita della vista.(Nys)