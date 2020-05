Balcani: von der Leyen, regione ha la priorità assoluta per la mia Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani occidentali hanno la priorità assoluta per la Commissione europea guidata dalla presidente Ursula von der Leyen. Lo ha detto la stessa presidente nella conferenza stampa al termine dei lavori del summit tra Unione europea e paesi partner dei Balcani occidentali. "Questo summit è la testimonianza dell'importanza che i Balcani occidentali hanno la priorità assoluta per la mia Commissione. Appartengono all'Ue e su questo non c'è dubbio. Credo fortemente che l'Ue abbia una responsabilità speciale nell'assistere i partner della regione. Specie per l'impatto del Coronavirus", ha detto. In questo contesto, von der Leyen ha ringraziato i paesi della regione "per la loro solidarietà" e ha citato il caso dei "medici albanesi (che) sono andati a fornire il loro aiuto in Italia", il fatto che "Serbia e Montenegro hanno aiutato a riportare in Europa cittadini europei bloccati all'estero" e la donazione di materiali all'Italia. La presidente ha poi parlato della raccolta internazionale di fondi per finanziare la ricerca su cure, diagnostica e vaccino. "Abbiamo raccolto 8 miliardi di dollari" e ha ricordato che "l'Ue ha mobilitato in parallelo un pacchetto finanziario di 3,3 miliardi di euro". (segue) (Beb)