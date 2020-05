Venezuela: Maduro, altri 4 arresti per presunto coinvolgimento in operazione "Gedeon"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha detto che le forze di sicurezza hanno arrestato altre quattro persone sospettate di aver partecipato alla tentata invasione marittima del fine settimana, la cosiddetta operazione "Gedeon". Con questi nuovi fermi, comunicati dal capo dello stato in una videconferenza stampa con i media internazionali, sale a 17 il numero complessivo di persone arrestate per un'operazione la cui regia è per Caracas opera dei governi di Stai Uniti e Colombia. "È impossibile che (il presidente Donald) Trump non sapesse cosa è successo questo fine settimana in Venezuela", ha detto Maduro secondo cui, inoltre, "se si facesse una ricerca minima in Colombia si potrebbero trovare in fretta tutte le tracce e le prove di come (il presidente) Ivan Duque, attraverso l'esercito ha ordinato l'appoggio a questi gruppi". (segue) (Brb)