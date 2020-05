Venezuela: Maduro, altri 4 arresti per presunto coinvolgimento in operazione "Gedeon" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano ha definito “infondate” le accuse del governo venezuelano circa un presunto coinvolgimento di Bogotà. “Il ministero degli Esteri, a nome del governo nazionale, respinge le affermazioni del regime dittatoriale di Maduro, che ha cercato di incolpare il nostro paese di sospetti tentativi di destabilizzazione”, denuncia il ministero colombiano. Si tratta, prosegue il comunicato, “di un tentativo di deviare l’attenzione dai veri problemi che vive il popolo venezuelano”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per parte sua, ha dichiarato in un punto stampa alla Casa Bianca che quanto avvenuto in Venezuela “non ha nulla a che fare con il nostro governo”. (segue) (Brb)