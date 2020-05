Venezuela: Maduro, altri 4 arresti per presunto coinvolgimento in operazione "Gedeon" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guaidò ha in un primo momento accusato Maduro di “fabbricare” un tentativo di invasione e di utilizzare i cadaveri dei militari e civili venezuelani per “creare falsi positivi”. Nel contesto della violenza generalizzata che si registra nel paese, denuncia Guaidò in un comunicato, “il regime cerca di deviare l’attenzione” inscenando tentativi di destabilizzazione guidati dall’esterno. Il presidente dell'Assembla nazionale ha quindi accusato il governo di Maduro di servirsi dei cadaveri di militari o civili giustiziati in modo extragiudiziale per inscenare le morti denunciate nel presunto tentativo di invasione. Al contempo, Guaidò ha chiesto che vengano rispettati i diritti umani e le garanzie fondamentali dei “civili e militari venezuelani legati all’operazione. “Chiediamo il rispetto dei diritti umani e delle garanzie fondamentali delle persone catturate nelle ultime ore. La storia della dittatura di Nicolas Maduro include torture, sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali ampiamente denunciate da organizzazioni internazionali come il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite”, si legge in un comunicato diramato dall’ufficio comunicazione dell’assemblea nazionale. (segue) (Brb)