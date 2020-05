India: Premio Pulitzer per la fotografia per reportage su Kashmir, modificata la motivazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La motivazione del Premio Pulitzer per la miglior fotografia attribuito ai fotografi indiani Channi Anand, Mukhtar Khan e Dar Yasin per i loro reportage sul Jammu e Kashmir è stata modificata. Il riconoscimento è stato assegnato ai tre professionisti, che lavorano per l’agenzia di stampa statunitense “Associated Press”, “per le straordinarie immagini scattate durante un blackout delle comunicazioni nel Kashmir rappresentanti la vita nel territorio conteso dopo che l’India lo ha privato della sua semi-autonomia”, si legge sul sito del Premio Pulitzer. Precedentemente, invece, c’era scritto “indipendenza”, parola che aveva suscitato polemiche da parte del Partito del popolo indiano (Bjp), al governo a Nuova Delhi. Il Kashmir, tuttavia, è definito “territorio conteso”, definizione che l’India non accetta. (Inn)