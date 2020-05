Alitalia: sindacati, firmato accordo su Cigs, ora subito confronto con governo su newco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sottoscrizione di questo accordo fornisce al ministero del Lavoro gli strumenti per sciogliere le ultime riserve e procedere rapidamente alla emanazione dei decreti necessari ad una rapida ed integrale erogazione degli ammortizzatori sociali, superando gli ostacoli sorti per improvvidi atti di alcuni sindacati e associazioni autonome minoritari, che hanno generato lunghe verifiche da parte del ministero del Lavoro, impedendo fino ad oggi l'erogazione delle integrazioni del reddito a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo, con gravissimi danni e disagi a migliaia di lavoratori. Ora parta subito il confronto - concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Ugl TA - con il governo sulla nascita della newco Alitalia, che dovrà garantire totale occupazione, integrità dei perimetri delle attività, investimenti in flotta, manutenzione, handling e cargo, e la previsione di un piano industriale che guardi agli interessi dei lavoratori e di tutto il Paese". (Com)