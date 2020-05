Governo: fonti Iv, domani tre questioni centrali, Bonafede, Piano shock e ripartenza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che Conte abbia espresso pubblicamente apprezzamento per Italia viva e abbia annunciato di anticipare alcune aperture, come chiesto da tempo da Renzi, è visto come un fatto positivo da Iv. Sembra che abbiano capito che senza di noi non c’è maggioranza, specie al Senato. Meglio tardi che mai", spiegano i maggiorenti renziani. Nell’incontro di domani tra Conte ed Italia viva saranno centrali tre questioni: Bonafede, il Piano shock e la ripartenza economica. (Rin)