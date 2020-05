Usa: Venezuela, lo statunitense arrestato ammette il tentativo di rapimento di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La televisione di Stato venezuelana ha trasmesso mercoledì un video del cittadino statunitense Luke Denman, catturato due giorni fa dall'esercito, in cui dice di essere stato incaricato di prendere il controllo dell'aeroporto di Caracas e di catturare Nicolas Maduro per portarlo negli Stati Uniti. Lo riporta la stampa internazionale. I documenti personali di Denman sono mostrati dal presidente venezuelano Maduro durante una conferenza stampa virtuale a Caracas, in Venezuela, il 6 maggio. Lunedì le autorità venezuelane hanno arrestato Denman, un altro cittadino statunitense di nome Airan Berry e altri 11 "terroristi" in quello che Maduro ha definito un complotto fallito coordinato con Washington per entrare nel paese attraverso la costa caraibica e cacciarlo. "Donald Trump è il capo diretto di questa invasione", ha detto Maduro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato il coinvolgimento del suo Paese, mentre il segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato oggi che il governo degli Stati Uniti avrebbe usato "ogni strumento" per garantire il ritorno degli americani, se fossero stati trattenuti in Venezuela. (segue) (Nys)