Coronavirus: sindaco Fiano Romano, test sierologici per tutti i residenti a prezzi contenuti

- Il Comune di Fiano Romano, alle porte di Roma, si prepara per effettuare, a tutta la popolazione residente, poco meno di 16 mila persone, i test sierologici per la diagnosi del virus Covid-19, a prezzi contenuti. Ad annunciarlo è il sindaco Ottorino Ferilli, che su Facebook chiarisce: "Abbiamo stipulato una convenzione con un laboratorio di analisi del territorio per effettuare i test sierologici, a prezzi contenuti e favorevoli ai cittadini residenti, per la diagnosi della Covid-19". Secondo quanto riportato sul sito del Comune di Fiano Romano, il costo dello screening con test ematologico, quindi con prelievo, è pari a 19 euro invece di 25 euro. Se il risultato è negativo, "è consigliabile di ripetere il prelievo dopo 15 giorni per superare il periodo finestra e confermare il risultato negativo (la persona non è venuta a contatto con il virus Sars-Covid)": il costo è di 10 euro per il secondo prelievo anziché 25. Se il risultato è positivo, il laboratorio eseguirà il dosaggio degli anticorpi (IgG e IgM) senza ripetere il prelievo: il costo, in questo caso, è pari a 25 euro anziché 45. "È vero - aggiunge il sindaco Ferilli -, del virus sappiamo ancora poco ma ciò che sappiamo e abbiamo vissuto in questi mesi ci basta per poter agire responsabilmente. In questi giorni, abbiamo lavorato per arrivare a questa collaborazione che ci permetterà di darvi qualche strumento in più per mantenere la serenità nella ripresa. Ringrazio gli uffici e l'assessore Fatima Masucci per questo passo in più, svolto celermente e con grande attenzione". Sul sito web del Comune si possono trovare le informazioni, contatti e riferimenti per la prenotazione dell'esame e i relativi costi. Dall'11 al 15 maggio prossimi sarà possibile prenotare telefonicamente l'esame, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, e il martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Le giornate di screening verranno realizzate dal 18 al 20 maggio. "Inoltre - spiega ancora il sindaco -, abbiamo convocato tutti i direttori delle case di riposo e comunità alloggio per anziani per un incontro formativo sull'emergenza Covid 19. Stiamo continuando il nostro lavoro, senza sosta, per non mandare in fumo tutti i vostri sacrifici fatti finora e per poter andare incontro alla ripresa con fiducia e senza timore".(Rer)