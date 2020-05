Israele: nuovo governo coalizione giurerà il prossimo 13 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Intanto, sempre questa sera la Corte suprema di Israele ha dato il via libera al primo ministro Benjamin Netanyahu per formare il prossimo governo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Jerusalem Post". Nonostante i dubbi circa le "gravi accuse pendenti" di corruzione contro Netanyahu e alcuni aspetti dell'accordo di coalizione con a Benny Gantz i giudici hanno votato all'unanimità di non poter intervenire. In primo luogo, i giudici della Corte hanno affermato che il premier non stato automaticamente squalificato dalla legge poiché le normative della Knesset (parlamento israeliano) squalificano automaticamente solo un primo ministro che è stato condannato in tutti i gradi di giudizio. In secondo luogo, hanno affermato che il tribunale potrebbe ancora rivedere la discrezionalità di qualsiasi nomina. I giudici hanno stabilito che la Knesset è l'organo che nomina il primo ministro e che rispettano una decisione così intrinsecamente politica.