Coronavirus: Trump mette il veto a risoluzione che cerca di prevenire attacco all'Iran

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha posto il veto a una risoluzione volta a limitare la sua capacità di intraprendere azioni militari contro l'Iran. Lo riporta il sito "The Hill". Oggi Trump ha dichiarato di aver scelto così perché "era una risoluzione molto offensiva, introdotta dai Democratici come parte di una strategia per vincere le elezioni il 3 novembre dividendo il Partito Repubblicano". " pochi repubblicani che hanno votato a favore hanno fatto il loro gioco", ha aggiunto. Il Congresso non dovrebbe avere la maggioranza dei due terzi necessaria per scavalcare il veto di Trump. (segue) (Nys)