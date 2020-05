Usa: portavoce Trump, non ha senso testare tutti prima di riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "semplicemente privo di senso" suggerire che tutti gli statunitensi devono essere testati per il coronavirus prima di riaprire il Paese. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, in conferenza stampa. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Respingiamo un mito sui test in questo momento. Se in questo momento testassimo ogni singolo statunitense, dovremmo testarli nuovamente un'ora dopo e un'ora dopo. Perché in qualsiasi momento potresti teoricamente contrarre questo virus", ha detto McEnany. A McEnany è stato chiesto specificamente se gli americani dovessero sentirsi sicuri di tornare al lavoro senza ricevere un test di coronavirus, cosa che il presidente Trump e i membri dell'amministrazione ricevono abitualmente. "Dobbiamo essere strategici con i nostri test e finora l'abbiamo fatto", ha aggiunto la portavoce. Circa il 20 per cento dei risultati dei test negli Stati Uniti è stato positivo, il che è "chiaramente troppo alto", ha affermato Thomas Tsai, un ricercatore di Harvard. L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che una gamma adeguata di risultati positivi dei test dovrebbe essere compresa tra il 3 per cento e il 12 per cento. Germania e Corea del Sud hanno già raggiunto questo obiettivo, ha affermato Tsai.(Nys)