Fase 2: Comune Pomezia, domani riapre mercato Coldiretti in piazza San Benedetto da Norcia

- A Pomezia domani riapre il mercato di Coldiretti in piazza San Benedetto da Norcia. "Via libera al mercato di Campagna amica domani a Pomezia - spiega in una nota il Comune -. Autorizzata esclusivamente la vendita di generi alimentari e disposte una serie di misure di sicurezza: vietati gli assembramenti e il consumo di alimenti davanti ai banchi, obbligatorio il distanziamento di almeno un metro tra le persone e due metri tra i banchi, guanti e mascherine per gli operatori". "Riapriamo in assoluta sicurezza il mercato del giovedì – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – Gli accessi ai banchi saranno controllati e contingentati, al fine di mantenere le distanze di sicurezza ed evitare assembramenti. Stiamo lavorando per riaprire anche gli altri mercati settimanali, esclusivamente per la vendita di generi alimentari, in accordo con gli operatori del settore". (Com)