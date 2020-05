Libia: esplosione dopo raid aereo Lna su accademia militare Misurata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che i raid di Haftar colpiscono la città-Stato della Libia occidentale, considerata la sede delle milizie più forti del paese. La scorsa estate un missile di precisione aveva distrutto un aereo da trasporto Iljushin 76 turco mentre si trovava sulla pista dell’aeroporto di Misurata, sulla costa libica della Tripolitania, a duecento chilometri da Tripoli. Il missile, forse lanciato da un drone, era caduto a circa di 600 metri dall'ospedale da campo installato dall'Italia nel 2016 per l’assistenza medica alle forze armate locali nella battaglia di Sirte contro lo Stato islamico. A Misurata sono tuttora presenti circa 300 militari italiani nell’ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit). (Lit)