Coronavirus: California, record di contagi e di tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La California ha visto un picco nei casi confermati di coronavirus oggi - 2.603 - mentre il governatore Gavin Newson, del Partito democratico, ha riferito che lo Stato ha condotto 100 mila test nel corso di tre giorni. Lo riporta il sito "Axios". In California procedono i piani per riaprire le attività di vendita al dettaglio, come abbigliamento e librerie. Alcune spiagge riapriranno presto con adeguate precauzioni per la salute pubblica. La California ha registrato una media di circa 30 mila test di coronavirus al giorno a maggio, portando i casi positivi confermati a 58 mila. Più di 800 mila persone sono state testate. Nello Stato sono morte circa 2.400 persone sono morte a causa del coronavirus, di cui 95 nelle ultime 24 ore. Un nuovo sito Web - covid19.ca.gov - fornirà le sedi dove effettuare i test in base al codice postale, ha detto Newsom. Oggi Newsom ha firmato un ordine esecutivo che consente ai dipendenti di tutti i settori di ottenere un sussidio per i propri lavoratori, affermando che è preoccupato che i malati non siano onesti con i loro datori di lavoro pur di continuare a lavorare. (Nys)