Coronavirus: Fd'I Lazio, su caso mascherine Zingaretti chiarisca in consiglio

- L'affare mascherine nel Lazio esige un chiarimento politico prima ancora di quello giudiziario: Zingaretti deve riferire in consiglio regionale. Lo chiede il gruppo Fd'I alla Regione Lazio. "Sono andati in fumo 16 milioni di euro, Zingaretti deve svelare al più presto tutti i retroscena del caso, per rispetto dei cittadini del Lazio che di fatto hanno pagato il materiale e per scusarsi con medici ed infermieri che non hanno ricevuto le protezioni - sottolinea in una nota Fd'I . Sembra un altro tentativo di fuga il Consiglio di domani, indetto su modifiche del regolamento, invece che sulla truffa dei Dpi - Dispositivi di protezione individuale -. Domani stesso la conferenza dei Copogruppo fissi il Consiglio straordinario, per dare modo a Zingaretti di spiegare ai cittadini del Lazio come sono andate le cose e per capire se la Regione potrà recuperare il denaro incautamente anticipato, anche in virtù della disponibilità a riferire in aula già manifestata nei giorni scorsi ai consiglieri di Fratelli d'Italia da parte del presidente Zingaretti". (Com)