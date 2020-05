Usa: il dipartimento di Stato posticipa la verifica sull'indipendenza di Hong Kong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ad esso, anche i funzionari responsabili delle violazioni dei diritti umani a Hong Kong potrebbero essere soggetti a sanzioni, tra cui il divieto di visto e il blocco dei beni. Gli arresti di 15 attivisti in aprile, tra cui politici di lungo corso, un magnate dell'editoria e vari avvocati, hanno riportato il movimento di protesta sotto i riflettori e hanno attirato la condanna di Washington e dei gruppi per i diritti internazionali. La Gran Bretagna ha restituito Hong Kong in Cina nel 1997 e al territorio è stato promesso un "alto grado di autonomia" per 50 anni, qualcosa che ha costituito la base dello status speciale del territorio ai sensi della legge degli Stati Uniti. (Nys)